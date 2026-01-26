Ferì con la menzogna e stregò col sortilegio Elsa Morante grande e impossibile

Elsa Morante, scrittrice di grande talento e complessità, ha saputo distinguersi in un panorama letterario spesso segnato da divisioni e conflitti. La sua capacità di affascinare e influenzare, pur rimanendo fedele alla propria visione, la rende una figura unica e imprescindibile. In questo testo si esploreranno le caratteristiche e l’eredità di una delle voci più significative della letteratura italiana del Novecento.

Mi ha sempre meravigliata che in un ambiente litigioso e pronto a dividersi come quello artistico, su Elsa Morante abbia regnato senza ombre un consenso unanime. Critici e lettori le hanno assegnato una volta per tutte la corona di “più grande scrittrice italiana” e nessuno si è mai preso il disturbo di spostarla sulla testa di un’altra. Certo a lei questo non bastava. Lei pretendeva di essere riconosciuta come il più grande scrittore in assoluto. Anzi detestava essere definita scrittrice, si sentiva defraudata di una gloria – maschile – che avrebbe dovuto spettarle di diritto. Del resto, come ricorda René de Ceccatty nella biografia Elsa Morante, una vita per la letteratura, tradotta dal francese pochi anni fa da Neri Pozza, lei stessa confessava un “antico e inguaribile desiderio di essere un ragazzo”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

