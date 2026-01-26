I Concorunners sono un gruppo di appassionati di corsa che, partendo dal divano, sono passati a partecipare a maratone e eventi sportivi. Indossano con orgoglio la maglietta con il logo del Comune, simbolo di appartenenza e partecipazione. Questa community si distingue per la passione condivisa e il desiderio di migliorarsi, rappresentando un esempio di impegno e socialità attraverso la corsa.

Corrono con la divisa, una maglietta con il logo del Comune e ormai i Concorunners sono diventati una vera e propria community. Così, la corsa, a Concorezzo, è diventata un vero proprio fenomeno sociale, "una passione che aiuta a tessere relazioni", spiega l’Amministrazione comunale. L’iniziativa è nata dopo il corso “Dalla poltrona alla maratona“ del maratoneta di casa, Michele Zocco, e adesso il gruppo si allena ogni mercoledì e ormai tutti hanno imparato a riconoscerli mentre percorrono le vie del centro. Alla fine delle lezioni, gli ex corsisti hanno scelto di continuare l’attività. È nata così una realtà che nel tempo è cresciuta e si è consolidata, coinvolgendo sempre nuovi appassionati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fenomeno Concorunners. Dal divano alla maratona

Leggi anche: Dal divano al tavolino del brunch è un attimo

Leggi anche: Quando si uccideva con una ragione. Lettera dal divano

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Fenomeno Concorunners. Dal divano alla maratona.