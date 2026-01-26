Femminicidio Torzullo tragedia senza fine | suicidi i genitori di Carlomagno Il criminologo | Chi uccide lascia dietro di sé una lunga scia di dolore

La tragica vicenda di Anguilla Sabazia, vicino a Roma, coinvolge i genitori di Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio di Federica Torzullo. Dopo il crimine, i genitori di Carlomagno si sono tolti la vita, lasciando un dolore profondo nella comunità. Secondo il criminologo, questi eventi evidenziano come la violenza possa generare un’onda di sofferenza che si estende ben oltre i protagonisti.

È una tragedia senza fine quella di Anguilla Sabazia, alle porte di Roma. La comunità locale e l’Italia intera sono sotto choc e si interrogano sul suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio della moglie, Federica Torzullo. Il figlio della coppia, di appena dieci anni, “ in pochi giorni ha perso la mamma, i nonni e per molto tempo il padre ”, si legge in una nota dell’avvocato Andrea Miroli, difensore di Carlomagno. Quest’ultimo, informato della morte dei genitori, è ora sorvegliato a vista in carcere. Femminicidio Torzullo, tragedia senza fine: suicidi i genitori di Carlomagno. 🔗 Leggi su Notizie.com

"Tragedia nella tragedia", dal femminicidio Torzullo ai genitori di Carlomagno: l'analisi della criminologa

Femminicidio Anguillara, genitori di Carlomagno morti suicidi "dopo dolore e pressione mediatica", avv. Miroli: "Sui social inviti a uccidersi"

