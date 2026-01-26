Femminicidio Torzullo il legale di Carlomagno dopo la morte dei genitori | Ho cercato di farlo riflettere

Dopo il tragico suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, l’avvocato Miroli ha visitato il suo assistito in carcere. In questa occasione, ha cercato di offrirgli supporto e di aiutarlo a riflettere sulle circostanze del momento. Questa visita si inserisce in un quadro complesso di indagini e situazioni personali, evidenziando l’importanza di un approccio attento e rispettoso in momenti così delicati.

