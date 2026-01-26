Femminicidio Torzullo il legale di Carlomagno dopo la morte dei genitori | Ho cercato di farlo riflettere
Dopo il tragico suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, l’avvocato Miroli ha visitato il suo assistito in carcere. In questa occasione, ha cercato di offrirgli supporto e di aiutarlo a riflettere sulle circostanze del momento. Questa visita si inserisce in un quadro complesso di indagini e situazioni personali, evidenziando l’importanza di un approccio attento e rispettoso in momenti così delicati.
L'avvocato Miroli questa mattina si è recato in carcere per incontrare il suo assistito Claudio Carlomagno, due giorni dopo il suicidio dei suoi genitori.🔗 Leggi su Fanpage.it
Femminicidio Torzullo, Carlomagno sorvegliato a vista dopo il suicidio dei genitori. Il legale: “Non sono riusciti a sopportare”
Claudio Carlomagno, detenuto nel carcere di Civitavecchia per il femminicidio di Federica Torzullo, è ora sotto sorveglianza a vista.
Femminicidio Federica Torzullo ad Anguillara, Claudio Carlomagno dopo suicidio dei genitori: “Voglio uccidermi, ma non ho il coraggio”
Claudio Carlomagno ha appreso da poco della tragica morte dei genitori, avvenuta nel pomeriggio di sabato 24 gennaio.
