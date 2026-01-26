Femminicidio di Manuela Petrangeli l' ex fidanzato condannato all' ergastolo | l' aveva uccisa a colpi di fucile

In seguito al femminicidio di Manuela Petrangeli a Roma, Gianluca Molinaro è stato condannato all'ergastolo. La sentenza conclude un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna definitiva dell'imputato, riconoscendo la gravità del delitto. Questo episodio sottolinea l'importanza della sensibilizzazione e della prevenzione contro la violenza di genere.

La donna uccisa nel 2024. All'uomo sono contestati i reati di omicidio aggravato dalla premeditazione e dallo stalking, di detenzione abusiva di armi e in relazione a quest’ultima accusa, anche quella di ricettazione Gianluca Molinaro, reo confesso del femminicidio della sua ex compagna Manuela Petrangeli avvenuto il 4 luglio 2024 a Roma, è stato condannato all'ergastolo. La sentenza è stata emessa nella giornata di oggi, 26 gennaio, dai giudici della Prima Corte di Assise di Roma dopo quattro ore di camera di consiglio. I togati hanno disposto per l'uomo anche l'isolamento diurno per 18 mesi.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Manuela Petrangeli

Ultime notizie su Manuela Petrangeli

