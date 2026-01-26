Federica Torzullo la telefonata dopo l’omicidio che cambia tutto | Non è possibile…

Una telefonata avvenuta tra l’8 e il 9 gennaio ha rappresentato un elemento fondamentale nelle indagini sull’omicidio di Federica Torzullo. Questa comunicazione, avvenuta nella notte, ha aperto nuove piste e ha fornito importanti dettagli per chiarire quanto accaduto. Analizzare il contenuto e il contesto di questa chiamata è cruciale per comprendere meglio le circostanze di un episodio che ha sconvolto la comunità.

Una telefonata notturna avvenuta tra l’ 8 e il 9 gennaio è diventata un passaggio chiave nelle verifiche sull’ omicidio di Federica Torzullo. Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione su eventuali contatti telefonici riconducibili a Claudio Carlomagno, ritenendo che una chiamata effettuata o ricevuta nelle ore immediatamente successive all’aggressione possa incidere sulla ricostruzione dei fatti. Con il proseguire degli accertamenti, viene valutata anche l’ipotesi che l’uomo non abbia agito da solo. A quasi tre settimane dall’avvio delle indagini, gli inquirenti ritengono che un contributo rilevante possa arrivare dall’analisi di tre telefoni cellulari: quello dell’indagato e quelli dei genitori, Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, deceduti in circostanze descritte come presunto doppio suicidio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Federica Torzullo, la telefonata dopo l’omicidio che cambia tutto: “Non è possibile…” Approfondimenti su federica torzullo Federica Torzullo svanita all'improvviso, una perquisizione cambia le cose: indagine per omicidio Federica Torzullo, 41 anni di Anguillara Sabazia, è scomparsa improvvisamente dall’8 gennaio. Federica Torzullo scomparsa all'improvviso, una perquisizione cambia le cose: indagine per omicidio Federica Torzullo, 41 anni di Anguillara Sabazia, è scomparsa improvvisamente dall’8 gennaio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Femminicidio Torzullo, ombre, bugie e telefonate: è ancora caccia al complice; Femminicidio di Federica Torzullo, il compagno aveva capito: la telefonata che ha fatto scattare l'allarme; Federica Torzullo, la premeditazione e il vuoto di 2 ore al ritorno a casa di Claudio Carlomagno. La procura contesta il nuovo reato di femminicidio; Quarto Grado: Femminicidio Federica Torzullo: il vocale di Claudio alla moglie Video. Femminicidio di Federica Torzullo, il compagno aveva capito: la telefonata che ha fatto scattare l'allarmeFederica Torzullo aveva iniziato una nuova storia d'amore da circa un anno, proprio il compagno si è insospettito dopo una chiamata mancata ... virgilio.it Claudio Carlomagno e la minaccia a Federica Torzullo, la calma apparente io non la mantengo piùLa calma apparente io non la mantengo più. Così disse al telefono Claudio Carlomagno discutendo con la moglie Federica Torzullo ... virgilio.it #Anguillara Ancora da chiarire l'esatta dinamica del #femminicidio di Federica Torzullo. Dopo la morte dei genitori di Carlomagno, la Procura indaga anche per istigazione al suicidio. Al #GR1 la criminologa @FlaminiaBolzan: "I messaggi d'odio non servono". - facebook.com facebook #Anguillara Ancora da chiarire l'esatta dinamica del #femminicidio di Federica Torzullo. Dopo la morte dei genitori di Carlomagno, la Procura indaga anche per istigazione al suicidio. Al #GR1 la criminologa @FlaminiaBolzan: "I messaggi d'odio non servono". x.com

