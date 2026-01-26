Federica Torzullo la procura dispone il sequestro della villa dei genitori di Carlomagno

La procura di Civitavecchia ha disposto il sequestro della villa di Anguillara, residenza dei genitori di Claudio Carlomagno, coinvolto nel caso di Federica Torzullo. La località è al centro delle indagini, che riguardano anche il ritrovamento dei corpi dei due residenti nella stessa abitazione. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario complesso, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili alle indagini in corso.

(Adnkronos) – La procura di Civitavecchia ha disposto il sequestro della villa di Anguillara dove abitavano i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo e dove i due sono stati trovati morti sabato scorso. A eseguire il sequestro saranno i carabinieri, che indagano sul caso. L'allarme ai carabinieri, poi la terribile scoperta sabato scorso: Pasquale Carlomagno e Maria Messenio si erano tolti la vita, impiccandosi. Non ci sarebbero dubbi sul suicidio da parte dei genitori di Claudio Carlomagno, ma la procura di Civitavecchia disporrà l’autopsia sui corpi della coppia: dall’esame autoptico potranno arrivare elementi utili alle indagini.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su federica torzullo

Claudio Carlomagno, attualmente detenuto, ha appreso in carcere della morte dei genitori, Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, che si sono tolti la vita.

La vicenda di Federica Torzullo e la tragica perdita di Carlomagno rappresentano un doloroso episodio di femminicidio avvenuto ad Anguillara Sabazia.

