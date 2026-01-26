Federica Torzullo il marito in carcere | È disperato minaccia il suicidio e chiede di vedere il figlio

Federica Torzullo comunica che il marito, detenuto, si trova in uno stato di forte disagio e ha espresso intenzioni autolesionistiche. La famiglia, coinvolta da questa situazione, chiede con urgenza un incontro con il proprio figlio. La vicenda si inserisce in un quadro complesso che solleva numerosi interrogativi sulla tutela e il supporto alle persone coinvolte.

Una tragedia che continua ad allargarsi, travolgendo una famiglia intera e lasciando dietro di sé una scia di domande. Al femminicidio di Federica Torzullo, 41 anni, avvenuto ad Anguillara Sabazia, si è aggiunto il suicidio dei genitori dell’uomo accusato dell’omicidio. Un vero “dramma nel dramma”, mentre le indagini proseguono e dal carcere emergono segnali di forte fragilità. Secondo quanto filtra da ambienti penitenziari, Claudio Carlomagno, detenuto nel carcere di Civitavecchia, sarebbe crollato dopo la morte dei genitori. Le sue condizioni psicologiche vengono descritte come molto instabili, al punto che sarebbero state riferite frasi allarmanti: “È disperato, minaccia il suicidio”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Argomenti discussi: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, sangue sulla parete. L’ipotesi: spinta contro il muro. Tracce anche sugli abiti del marito; Federica Torzullo, i dubbi sul marito: Aveva i vestiti sporchi di sangue; Il marito di Federica Torzullo confessa il femminicidio; Federica Torzullo, il marito confessa: L'ho uccisa in bagno e seppellito il corpo.

