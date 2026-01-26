Recentemente, sui social, è circolata una foto di Federica Pellegrini con la sua bambina, Matilde, suscitando preoccupazioni tra i followers. La pubblicazione ha attirato l’attenzione sulla salute della piccola, portando a un’attenzione maggiore sul suo stato di benessere. In questo articolo, analizzeremo i dettagli sulla situazione e le informazioni disponibili per capire come sta Matilde e quale sia stata la reazione della famiglia.

Negli ultimi giorni l’attenzione dei fan si è concentrata su una storia condivisa sui social che ha subito fatto scattare l’allarme. Un’immagine semplice, ma carica di significato, ha raccontato un momento complesso vissuto lontano dalle piscine e dai riflettori, riportando al centro la vita privata di una delle sportive italiane più amate. Federica Pellegrini ha pubblicato una storia su Instagram che non è passata inosservata. Nell’immagine si vede la piccola Matilde, sua figlia avuta con Matteo Giunta, distesa sul letto con una coperta rosa e un dispositivo medico utilizzato per monitorare i parametri vitali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Federica Pellegrini, le foto della figlia monitorata: come sta la piccola Matilde

Approfondimenti su federica pellegrini

Federica Pellegrini condivide sui social una foto della figlia Matilde a letto, con un dispositivo medico al piede.

Federica Pellegrini condivide un momento difficile legato alla salute della sua figlia Matilde, ricoverata in ospedale a causa di convulsioni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su federica pellegrini

Argomenti discussi: Federica Pellegrini incinta a Verissimo, l'intervista di coppia con Matteo Giunta; Matteo Giunta contro i genitori che portano i bimbi con la febbre a scuola: Irresponsabili; Verissimo, ecco il possibile nome della figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta; Federica Pellegrini annulla tutti gli impegni e il marito sbotta: Genitori irresponsabili, cosa è successo.

Federica Pellegrini pubblica una foto della figlia in terapia: Tutto il resto è rumore di sottofondoDopo lo sfogo via social del marito Matteo Giunta, anche Federica Pellegrini torna sulle condizioni di salute della piccola Matilde. tgcom24.mediaset.it

Federica Pellegrini, la foto della figlia monitorata: «Tutto il resto è rumore di fondo»Tanta preoccupazione negli ultimi giorni per Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La campionessa di nuoto ha pubblicato una storia ... msn.com

Tutti a criticare Federica Pellegrini e suo marito ma non hanno capito che la piccola Matilde continua a essere ricoverata in ospedale per via delle convulsioni febbrili le parole di Matteo Giunta dopo il caso sui social https://www.ultimenotizieflash.com/curi - facebook.com facebook

Federica Pellegrini posta sui social una foto della figlia monitorata a letto: «Tutto il resto è rumore di fondo» x.com