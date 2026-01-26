Federica Pellegrini le foto della figlia monitorata | come sta la piccola Matilde

Da tvzap.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, sui social, è circolata una foto di Federica Pellegrini con la sua bambina, Matilde, suscitando preoccupazioni tra i followers. La pubblicazione ha attirato l’attenzione sulla salute della piccola, portando a un’attenzione maggiore sul suo stato di benessere. In questo articolo, analizzeremo i dettagli sulla situazione e le informazioni disponibili per capire come sta Matilde e quale sia stata la reazione della famiglia.

Negli ultimi giorni l’attenzione dei fan si è concentrata su una storia condivisa sui social che ha subito fatto scattare l’allarme. Un’immagine semplice, ma carica di significato, ha raccontato un momento complesso vissuto lontano dalle piscine e dai riflettori, riportando al centro la vita privata di una delle sportive italiane più amate. Federica Pellegrini ha pubblicato una storia su Instagram che non è passata inosservata. Nell’immagine si vede la piccola Matilde, sua figlia avuta con Matteo Giunta, distesa sul letto con una coperta rosa e un dispositivo medico utilizzato per monitorare i parametri vitali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

federica pellegrini le foto della figlia monitorata come sta la piccola matilde

© Tvzap.it - Federica Pellegrini, le foto della figlia monitorata: come sta la piccola Matilde

Approfondimenti su federica pellegrini

Federica Pellegrini, la foto della figlia monitorata a letto e il nuovo messaggio di Matteo Giunta

Federica Pellegrini condivide sui social una foto della figlia Matilde a letto, con un dispositivo medico al piede.

Federica Pellegrini, la figlia Matilde in ospedale: «Convulsioni, occhi in su e il respiro che pian piano si fermava». Come sta la piccola

Federica Pellegrini condivide un momento difficile legato alla salute della sua figlia Matilde, ricoverata in ospedale a causa di convulsioni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su federica pellegrini

Argomenti discussi: Federica Pellegrini incinta a Verissimo, l'intervista di coppia con Matteo Giunta; Matteo Giunta contro i genitori che portano i bimbi con la febbre a scuola: Irresponsabili; Verissimo, ecco il possibile nome della figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta; Federica Pellegrini annulla tutti gli impegni e il marito sbotta: Genitori irresponsabili, cosa è successo.

federica pellegrini le fotoFederica Pellegrini pubblica una foto della figlia in terapia: Tutto il resto è rumore di sottofondoDopo lo sfogo via social del marito Matteo Giunta, anche Federica Pellegrini torna sulle condizioni di salute della piccola Matilde. tgcom24.mediaset.it

federica pellegrini le fotoFederica Pellegrini, la foto della figlia monitorata: «Tutto il resto è rumore di fondo»Tanta preoccupazione negli ultimi giorni per Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La campionessa di nuoto ha pubblicato una storia ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.