Il dibattito politico si riaccende sull’indagine riguardante Omar, invitato a comparire alla Camera. Fratelli d’Italia chiede chiarimenti al Partito Democratico, evidenziando l’intreccio tra i democratici e il mondo

Vi abbiamo raccontato ieri quanto sia fitto l'intreccio tra Pd e il mondo "ProPal". Il 22 gennaio, presso la sala Berlinguer della Camera, piena di loghi del Pd, si è tenuto un evento (nella foto) in cui si commemorava il 61esimo anniversario di Al Fatah e in cui si chiedeva la liberazione, da parte di Israele di Marwan Barghouthi (cinque ergastoli in Israele come mandante delle azioni violente della Brigata dei Martiri di al-Aqsa). Il Giornale, con Giulia Sorrentino, ha raccontato in esclusiva come in prima fila, seduto vicino a Massimo D'Alema, ci fosse anche Abu Omar (alias di Ahmad Mohammad Suleiman Mousa) iscritto nel registro degli indagati per il reato 270 bis, che punisce la creazione, la promozione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni finalizzate al terrorismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - FdI incalza i dem sull'indagato Omar invitato alla Camera. "Dovete chiarire"

Ecco chi invita alla Camera il Pd: Abu Omar, indagato con HannounIl Pd invita alla Camera Abu Omar, indagato insieme a Hannoun.

Le relazioni pericolose del Pd: un certo Abu Omar in prima fila al convegno dem. FdI: “Schlein chiarisca”Durante un convegno dei Democratici presso la sala Berlinguer, si è verificata la presenza di un ospite coinvolto in polemiche recenti, sollevando interrogativi sulla linea del partito.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Groenlandia, l’opposizione incalza Meloni. Schlein: Contro le minacce stia con Europa e Danimarca; Harry passa, i danni restano. Lai (PD) incalza il Governo: Stato di emergenza subito, servono milioni.

Marche, centrodestra bis. Fdi ribalta i dem, crollo 5sLe chiamavano l'Ohio di Italia. Quasi a significare, con un carico di suggestioni, che le Marche sarebbero state la regione più importante, addirittura decisiva, per leggere e interpretare la chiamata ... ilgiornale.it

Polizia, nuovo scontro tra Fdi e Pd. Bignami e Lisei in visita agli agenti. I dem vanno all’attacco del governoFare gli auguri di Natale, portando la propria visita alle forze dell’ordine, non ha mai suscitato così tante polemiche. A sollevare la bufera, questa volta, è il Pd che attacca gli esponenti di FdI, ... ilrestodelcarlino.it

Sicurezza nell’Alto Ionio, il M5S incalza la Regione: “Non si può essere approssimativi sulla sicurezza e sulla vita dei cittadini”. Con parole nette la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Elisa Scutellà, interviene sulla... - facebook.com facebook