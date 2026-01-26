FC 26 SBC Melchie Dumornay MO TOTY è una calciatrice dal profilo rapido e versatile. Con un punteggio di velocità di 96, si distingue per la capacità di muoversi agilmente sul campo. Dotata di versatilità, può ricoprire diversi ruoli offensivi offrendo sempre prestazioni di alto livello. La sua presenza rappresenta un elemento strategico per le squadre che desiderano un’attaccante dinamica e affidabile.

La prima cosa che salta all’occhio è quel 96 di velocità. Dumornay non corre, vola. Ma non è solo una velocista; è una giocatrice totale capace di ricoprire ogni ruolo offensivo con un’efficacia spaventosa. Analisi Tecnica: Velocità e Ruoli Dominanti. Velocità Illegale (96): È una delle carte più veloci del gioco. Grazie alla sua struttura fisica, il primo scatto è bruciante, ideale per punire chiunque giochi con la difesa alta.. Dribbling d’Élite (90): Nonostante la velocità, la palla resta vicina al corpo. La combinazione 4 Skill e 4 Piede Debole la rende affidabile in ogni situazione di gioco. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Melchie Dumornay MO TOTY: Il Fulmine di Lione

