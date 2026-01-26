L’FC 26 Evoluzione: Il passo del granchio è pensata per i difensori con buone statistiche di base, ma che desiderano migliorare la mobilità e la reattività. Questa evoluzione permette di aumentare la capacità di seguire i dribblatori avversari, offrendo un supporto più efficace in fase difensiva. Un’ottima scelta per chi desidera perfezionare le proprie caratteristiche difensive senza comprometterne la solidità generale.

Questa EVO è perfetta per quei giocatori che hanno già ottime statistiche difensive ma peccano di mobilità o di quel “guizzo” necessario per seguire i dribblatori avversari. Miglioramenti: L’arte del contenimento. PlayStyle+ Affronta (Jockey+): È l’upgrade principale. Questo stile di gioco permette al tuo giocatore di muoversi molto più velocemente mentre tiene premuto L2LT. In un meta dove il dribbling in R1 è fortissimo, avere Affronta+ è l’unica vera contromisura.. Velocità (+3): Un piccolo ma fondamentale boost per raggiungere il limite di 88, ideale per non restare bruciati in contropiede. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Evoluzione: Il passo del granchio (The Crab Walk)

