Farmaci | vitamina D da switch a formulazioni solide possibili risparmi per 52 mln in 3 anni

Da iltempo.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'introduzione di formulazioni solide di vitamina D, affiancate alle soluzioni orali, potrebbe contribuire a ridurre i costi per il sistema sanitario nazionale, con un risparmio stimato di oltre 52 milioni di euro in tre anni. Questa strategia mira a ottimizzare l'impiego dei farmaci, garantendo efficacia e sostenibilità economica a lungo termine.

Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) - Affiancare le formulazioni solide alle soluzioni orali per la supplementazione della vitamina D potrebbe generare un risparmio per il Servizio sanitario nazionale di 52,2 milioni di euro nell'arco di 3 anni. E' quanto emerge da un'analisi di impatto sul budget (Bia) che ha stimato la ricaduta economica di una possibile rimodulazione delle quote di mercato tra le diverse forme farmaceutiche di vitamina D attualmente disponibili, elaborata sulla base dei consumi di vitamina D registrati a febbraio 2023. L'analisi è stata presentata oggi a Roma nel corso dell'evento 'Vitamina D: strategie d'impatto sui budget regionali e potenziali risparmi', ideato e organizzato da Cencora–Pharmalex con il contributo non condizionante di Ibsa Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

farmaci vitamina d da switch a formulazioni solide possibili risparmi per 52 mln in 3 anni

© Iltempo.it - Farmaci: vitamina D, da switch a formulazioni solide possibili risparmi per 52 mln in 3 anni

Approfondimenti su farmaci vitamina

Telethon, aiuti per la ricerca: da Bnl Bnp Paribas 9 mln (in 34 anni raccolti oltre 350 mln)

Bnl Bnp Paribas ha raccolto 9 milioni di euro nel 2025 a favore della Fondazione Telethon, contribuendo alla ricerca sulle malattie genetiche rare.

Tredicesima, 52,5 miliardi agli italiani: 1 su 2 l’userà per bollette e risparmi

La tredicesima, con un totale di 52,5 miliardi di euro, sta per arrivare nelle tasche degli italiani, tra pensionati e dipendenti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su farmaci vitamina

Argomenti discussi: Vitamina K e warfarin: perché troppa (o troppo poca) può essere pericolosa; Utilizzo dei farmaci in Trentino: il report di Asuit; Farmaci dimagranti: perché il peso torna dopo averli sospesi (e cosa dice davvero la scienza); Assumi levotiroxina? Fai attenzione a questi 6 alimenti (e a quando li mangi).

farmaci vitamina d daFarmaci: vitamina D, da switch a formulazioni solide possibili risparmi per 52 mln in 3 anniL'analisi di impatto sul budget (Bia) è stata presentata oggi a Roma nel corso dell'evento 'Vitamina D: strategie d'impatto sui budget regionali e potenziali risparmi' ... adnkronos.com

farmaci vitamina d daVitamina D, tutto quello che c'è da sapere sui benefici e la prevenzioneIl ricorso alle formulazioni solide da affiancare alle soluzioni orali per la supplementazione della vitamina D potrebbe generare un risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale di 52,2 milioni di eu ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.