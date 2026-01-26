L'introduzione di formulazioni solide di vitamina D, affiancate alle soluzioni orali, potrebbe contribuire a ridurre i costi per il sistema sanitario nazionale, con un risparmio stimato di oltre 52 milioni di euro in tre anni. Questa strategia mira a ottimizzare l'impiego dei farmaci, garantendo efficacia e sostenibilità economica a lungo termine.

Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) - Affiancare le formulazioni solide alle soluzioni orali per la supplementazione della vitamina D potrebbe generare un risparmio per il Servizio sanitario nazionale di 52,2 milioni di euro nell'arco di 3 anni. E' quanto emerge da un'analisi di impatto sul budget (Bia) che ha stimato la ricaduta economica di una possibile rimodulazione delle quote di mercato tra le diverse forme farmaceutiche di vitamina D attualmente disponibili, elaborata sulla base dei consumi di vitamina D registrati a febbraio 2023. L'analisi è stata presentata oggi a Roma nel corso dell'evento 'Vitamina D: strategie d'impatto sui budget regionali e potenziali risparmi', ideato e organizzato da Cencora–Pharmalex con il contributo non condizionante di Ibsa Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaci: vitamina D, da switch a formulazioni solide possibili risparmi per 52 mln in 3 anni

