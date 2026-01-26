Farmacap ha interrotto ogni rapporto con l' azienda israeliana Teva

Farmacap ha sospeso ogni rapporto con l'azienda israeliana Teva. La decisione, ancora non ufficializzata, riguarda i 47 esercizi della rete romana. Questa scelta rappresenta un cambiamento nelle relazioni commerciali del gruppo farmaceutico locale, senza ulteriori dettagli al momento.

Finite le scorte, non ci saranno altri ordini. Nei mesi scorsi la richiesta era arrivata da parte di esponenti della politica romana, M5S e Avs oltre ai Giovani Dem. L'annuncio da parte delle rappresentanze sindacali Come si legge nella nota delle due sigle, “pur in assenza di comunicazioni e prese di posizione ufficiali, da parte della dirigenza aziendale Farmacap, prendiamo atto con soddisfazione dell'interruzione dei suddetti rapporti commerciali”. Farmacap, quindi, ha chiuso ogni rapporto con Teva, accogliendo le richieste pressanti arrivate dalle stesse rappresentanze sindacali, da una parte della politica (M5S, Avs e i Giovani Democratici oltre alle realtà di sinistra radicale).🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Farmacap Teva