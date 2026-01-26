Falsissimo non può andare in onda | ecco perché questa non è censura

Il Tribunale ha deciso di sospendere la trasmissione

Fabrizio Corona ha parlato di censura preventiva, seguito dall’avvocato Ivano Chiesa, presentandosi in tribunale con la sicurezza di chi sapeva che la puntata sarebbe comunque stata trasmessa. Ed invece no: il giudice Roberto Pertile ha stabilito che Falsissimo non può andare in onda, ciò in riferimento alle puntate dedicate ad Alfonso Signorini e le denunce mosse da Corona, su presunti abusi che il conduttore avrebbe fatto nei confronti dei ragazzi desiderosi di entrare nel mondo dello showbiz. A tal proposito il giudice ha anche spiegato che non si può parlare di censura preventiva poiché Corona non è giornalista, in quanto non iscritto all’albo e che soprattutto quei contenuti non sono stati diffusi su una testata giornalistica, per questo non si può parlare di censura. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

