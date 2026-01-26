falsissimo fabrizio corona delira e infanga tutti

In questa puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona annuncia di non poter partecipare a causa di un impedimento giudiziario. Corona ha riferito che il giudice ha vietato la pubblicazione di chat, foto, video e interviste relative alle persone coinvolte nel Sistema Signorini. La situazione evidenzia ancora una volta le tensioni e le restrizioni legali che circondano il caso, mantenendo alta l’attenzione sull’argomento.

"Nella puntata di stasera di Falsissimo EP 21 non pubblicherò, perché incredibilmente il giudice me lo ha impedito, le chat, le foto, i video, le interviste, di tutte le persone coinvolte nel Sistema Signorini. Non pubblicherò più le chat di Piscopo e Medugno, che confermavano l’esistenza del ricatto, ma. la puntata sposta l’attenzione dal sistema Signorini al Sistema Mediaset e, per la vostra gioia, parlerò di: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Silvia Toffanin, Marina Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi e ovviamente Alfonso Signorini senza entrare nella vicenda vietata". Fabrizio Corona l'aveva scritto sui social e così è stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

