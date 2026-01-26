Falsissimo bloccato l' avv di Corona Ivano Chiesa | La censura in Italia non c' è più dal 1946 puoi intervenire solo dopo se ti ho offeso mi quereli

L'avvocato Ivano Chiesa afferma che in Italia la libertà di pensiero e di parola è garantita e che la censura non esiste più dal 1946. Secondo lui, si può intervenire legalmente solo in caso di offese, invitando a querelare se si ritiene di essere stati danneggiati. Queste dichiarazioni sottolineano il principio di libertà di espressione nel contesto giuridico italiano, senza enfasi o sensazionalismi.

L'avvocato Ivano Chiesa: "In Italia c'è la libertà di pensiero e di parola, in qualunque modo venga manifestata. Non esiste in Italia la possibilità di inibire a nessuno la possibilità di dire quello che vuole. Tu puoi intervenire dopo: se ti ho offeso mi quereli, ma non è che se pensi che domani ti.

