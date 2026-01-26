Falconara | beata sofferenza

Nel match tra Falconara e Beata Sofferenza, le due squadre si sono affrontate con impegno e determinazione. La partita ha visto protagonisti diversi giocatori, tra cui Ricottini, Aresu, Pellegry, Cokito, Filipa Mendes, Furno, Orrù, Cerbone, Dessi, Abraini, Erriu e Carboni Tsonga. Un confronto che ha evidenziato la voglia di vincere e la tenacia di entrambe le formazioni sul campo.

4 FALCONARA 5: Ricottini, Aresu, Pellegry, Cokito, Filipa Mendes, Furno, Orrù, Cerbone, Dessi, Abraini, Erriu, Carboni Tsonga. All. Giorgi. OKASA FALCONARA: Carturan, Pereira, Elpidio, Balardin, Colucci, Ferrara, Loth, Kondo, Gregori, Pesaresi, Pirro, Bordacchini. All. Domenichetti. Arbitri: Zannola (Ostia Lido), Di Donato (Merano); crono: Sanna (Ozieri). Reti: 2'46'' Balardin (O), 10'59'' Elpidio (O), 13'48'' Kondo (O), 17'26'' Dessi (C), 24'30'' Pellegry (C), 31'20'' Elpidio (O), 33'38'' Pellegry (C), 34'48'' Pellegry (C), 37'20'' Balardin (O) Pur soffrendo l'Okasa Falconara riesce ad avere la meglio del Cagliari e passa di misura, 4-5, anche in Sardegna.

