Faide dello spaccio spari al parco delle Groane | morto uno straniero

Nelle Groane, si è verificato un episodio di violenza che ha portato alla morte di uno straniero. Le indagini ipotizzano un possibile collegamento con il mondo dello spaccio, un fenomeno che ha segnato negativamente questa zona. La scena del delitto si trova in un’area frequentemente associata a attività illecite, contribuendo a una crescente preoccupazione sulla sicurezza e sulla presenza di criminalità nel territorio.

Un uomo morto, ferito da alcuni colpi di arma da fuoco nel bosco, e un ragazzo di 19 anni, cittadino marocchino, sottoposto a fermo di indiziato di delitto per detenzione ai fini di spaccio perché trovato in possesso di droga. Quella che a Misinto (Monza Brianza) era iniziata come una richiesta di soccorso, nella serata di sabato 24 gennaio, ai confini del parco delle Groane, ha avuto un epilogo tragico. Ora si indaga per risalire all'autore (forse più di uno) del delitto, maturato probabilmente come un regolamento di conti nel mondo delle faide dello spaccio, diventato ora un caso di omicidio.

