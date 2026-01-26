A Faenza sono in fase di sviluppo due nuovi supermercati, con apertura prevista verso la fine dell’anno. Negli ultimi mesi, si sono susseguiti diversi interessamenti e progetti per ampliare l’offerta commerciale nella zona, rispondendo alle esigenze della comunità locale. Questi investimenti contribuiranno a rafforzare il panorama commerciale della città, offrendo nuove opportunità di spesa e servizi ai cittadini.

Sono stati diversi nel corso degli ultimi mesi gli interessamenti a Faenza per realizzare nuove aree commerciali. Si parla di supermercati e grande distribuzione: escluse quindi, come ribadito anche recentemente in consiglio comunale, le due nuove realizzazioni nell’area dell’ex Villa del Legno in via Malpighi dove sono in corso i lavori per la costruzione di un nuovo capannone della Tecnut, nota azienda faentina, e di un bazar probabilmente di una catena cinese. Quanto alla grande distribuzione, sono stati due i passaggi in consiglio comunale legati alla realizzazione di due superfici: un Famila, di fronte all’area di via Malpighi dove oggi è presente un parcheggio, e un Eurospar nell’area dell’ex Doria, dove oggi sono in corso i lavori di ristrutturazione del capannone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Faenza, due nuovi supermercati. Apertura prevista verso fine anno

Nuovo canile comunale di Foggia, lavori verso la conclusione: apertura prevista in primaveraNella mattina di ieri si è svolto un sopralluogo presso il cantiere del nuovo canile comunale di Foggia, situato nell’area Quadrone delle Vigne.

Basket serie B. Faenza e Ravenna, a fine anno il bicchiere è mezzo pienoIl girone d’andata del campionato di Serie B ha offerto una panoramica equilibrata per le squadre di Faenza e Ravenna.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.