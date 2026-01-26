Fabrizio Corona ha deciso di interrompere la diffusione di video riguardanti Alfonso Signorini, dopo che il giudice ha stabilito che tali contenuti non sono di interesse pubblico. Il tribunale ha inoltre evidenziato l'assenza di elementi che suggeriscano un sistema di ricatti sessuali volto a influenzare la partecipazione al Grande Fratello. La decisione sottolinea l'importanza di rispettare la privacy e di valutare la rilevanza delle informazioni diffuse.

Milano – Non c'è alcun interesse pubblico "a conoscere le preferenze e le abitudini sessuali" di Alfonso Signorini e in ciò che è stato pubblicato da Fabrizio Corona su di lui non c'è alcun "indizio" di quel "sistema basato su ricatti sessuali" per favorire l'ingresso di candidati al Grande Fratello, di cui parla l'ex agente fotografico. Una foto combo mostra il conduttore televisivo Alfonso Signorini (S) e l'ex agente fotografico Fabrizio Corona. Il giudice Roberto Pertile del Tribunale civile di Milano ha disposto un provvedimento cautelare urgente di inibitoria a carico di Fabrizio Corona, come richiesto dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, che assistono Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fabrizio Corona, stop a Falsissimo. Il giudice: "I suoi video non sono di interesse pubblico e non c'è indizio di un sistema Signorini"

Fabrizio Corona bloccato dal giudice. Stop alla puntata di Falsissimo su Signorini

Fabrizio Corona fermato dal giudice, salta puntata di Falsissimo su Alfonso Signorini prevista il 26 gennaio

