Consob ha sanzionato Fabrizio Corona con una multa di 200.000 euro per mancanza di trasparenza. La Commissione ha rilevato che l’ex paparazzo ha promosso un’offerta in prima persona anziché attraverso un’entità giuridica, violando le norme vigenti. Questa decisione evidenzia l’importanza della chiarezza e del rispetto delle regole nel settore finanziario e delle comunicazioni pubbliche.

La Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa- ha multato Fabrizio Corona con una sanzione amministrativa di 200.000 euro per la violazione del regolamento Ue sulle cripto-attività in relazione all’offerta al pubblico di ‘memecoin $Corona’. L’Autorità di vigilanza ha rivolto a Corona anche un’ingiunzione ad astenersi dal ripetere la violazione. Secondo quanto emerso, Fabrizio Corona avrebbe violato l’art. 4, paragrafo 1, del regolamento Ue che riguarda la cripto-attività (MiCar). Infatti il regolamento chiede massima trasparenza a coloro che emettono cripto- attività, prima di pubblicizzare il commercio su ciò. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fabrizio Corona multato da Consob per la poca trasparenza

Fabrizio Corona è stato sanzionato dalla Consob con una multa di 200mila euro per violazioni in materia finanziaria.

Fabrizio Corona è stato multato dalla Consob con una sanzione di 200mila euro per aver violato le normative europee sulle criptovalute.

