Fabrizio Corona risponde alle recenti vicende legate a Falsissimo, dichiarando che la puntata di questa sera su Mediaset mirerà a mettere in luce alcune criticità del sistema. La sua replica, pubblicata sui social, evidenzia un tentativo di affrontare pubblicamente la situazione, mantenendo un tono diretto e sobrio. Questa news riassume gli ultimi sviluppi della vicenda, offrendo un quadro chiaro e obiettivo degli eventi.

Dopo questa mattina, Fabrizio Corona replica sui social "la puntata di questa sera di Falsissimo sposterà l'attenzione sul sistema Mediaset" “Ce lo aspettavamo, il giudice ha scelto di stare dalla parte del potere” così Fabrizio Corona apre il video di replica pubblicato sui social poco fa. Questa mattina il giudice ha accolto la richiesta dei legali di Alfonso Signorini, disponendo il blocco delle puntate di Falsissimo dedicate al conduttore Mediaset, oltre a dover eliminare i contenuti pubblicati precedentemente. Ma l’ex re dei paparazzi non tarda a rispondere sui suoi profili: “La puntata di questa sera sposterà l’attenzione dal sistema Signorini al sistema Mediaset”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fabrizio Corona, bloccano Falsissimo ma lui non ci sta: la replica

Il 26 gennaio torna Falsissimo con una nuova puntata dedicata a Fabrizio Corona.

Samira Lui avrebbe inviato una diffida a Fabrizio Corona prima della puntata di Falsissimo, con l'obiettivo di chiedere limitazioni o blocchi nella diffusione di contenuti che la coinvolgerebbero direttamente.

