Fa un ca**o di freddo la protesta degli studenti e l’ultimo caso a Brescia | i genitori ritirano i figli per i termosifoni rotti

Gli studenti di Brescia sono scesi in piazza per protestare contro le condizioni delle scuole, dove i termosifoni rotti e gli impianti inefficienti rendono difficile un ambiente di apprendimento adeguato. La decisione dei genitori di ritirare i figli evidenzia le criticità di edifici vecchi e mal mantenuti, che spesso non garantiscono il comfort necessario durante i periodi più freddi. Una situazione che riflette le difficoltà più ampie del sistema scolastico italiano.

“Fa un ca**o di freddo ”. Il tono è provocatorio ma rende l’idea di quanto il mondo della Scuola si sia stancato di fare i conti con impianti che si spengono e edifici vecchi con spifferi ovunque. Lo slogan è stato lanciato in queste ore dalla “Rete degli Studenti Medi” con l’intento di avviare una campagna nazionale per raccogliere segnalazioni del disagio e intervenire, mobilitando gli allievi e avviando tavoli di contrattazione con le istituzioni competenti su tutto il territorio nazionale. Anche ilfattoquotidiano.it, da oltre un anno, sta raccogliendo segnalazioni dei numerevoli casi in tutta Italia (scrivici a redazioneweb@ilfattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

