La Formula 1 presenta importanti innovazioni in questa stagione, promettendo un nuovo livello di tecnologia e competizione. Tuttavia, alcune squadre di primo piano come Ferrari, McLaren e Aston Martin non sono state ancora viste in azione, suscitando curiosità e interrogativi sul loro ruolo nel nuovo contesto. Un debutto atteso che si presenta con alcuni aspetti ancora da chiarire, mentre il circus si prepara a una stagione di grandi cambiamenti.

È davvero bizzarro che la Formula 1, lo sport più tecnologico del mondo, abbia deciso di spegnere le telecamere sul debutto della stagione più rivoluzionaria della storia. Si lavora a porte chiuse con le Scuderie che gireranno senza svelarsi del tutto per vedere l'effetto che fanno le nuove regole che hanno rimodellato telai, aerodinamica, motori, benzine, freni e gomme. E soprattutto costringeranno i piloti a cambiare le loro abitudini di guida per sfruttare l'energia al momento giusto e non restare a secco sul più bello. La pista di Barcellona (dove ieri è nevicato) è prenotata per tutta la settimana fino a venerdì, ma i team potranno girare solo tre giorni a loro piacimento e la sensazione è che oggi gireranno in pochi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - F1 rivoluzionata, ma Ferrari, McLaren e Aston non girano

Leggi anche: Classifica Mondiale costruttori F1 2025: Ferrari quarta, McLaren campione

Leggi anche: Classifica Mondiale costruttori F1 2025: Ferrari al quarto posto, McLaren campione

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

F1, GP d'Olanda, la Ferrari di Lewis Hamilton a muro subito dopo il pit stop di Leclerc

Argomenti discussi: F1 rivoluzionata, ma Ferrari, McLaren e Aston non girano; F1 | Ferrari fa un passo indietro e torna alla sospensione push rod sulla SF-26: il motivo; Ali aerodinamica e quel cofano seghettato | perché la nuova Ferrari SF-26 è raffinata ed estrema.

F1 rivoluzionata, ma Ferrari, McLaren e Aston non giranoOggi tre big team fermi. E nell'anno in cui tutto cambia, niente immagini in diretta dei test ... ilgiornale.it

F1 | Ferrari fa un passo indietro e torna alla sospensione push rod sulla SF-26: il motivoLa sospensione della SF-26 è stata rivoluzionata rispetto alla precedente: Ferrari chiarisce la scelta fatta in ottica 2026 ... f1ingenerale.com

Mercedes scopre la W17, la prima monoposto della nuova era tecnica della Formula 1. Toto Wolff guarda al 2026 e avverte: “Cambiamenti significativi”, tra nuovo regolamento, Power Unit rivoluzionata e carburanti sostenibili - facebook.com facebook