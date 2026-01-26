Ex ArcelorMittal parlano i lavoratori | Siamo metalmeccanici vorremmo continuare ad esserlo

I lavoratori metalmeccanici ex ArcelorMittal desiderano condividere il loro desiderio di continuare a essere protagonisti del settore. Esprimono gratitudine per l’attenzione e la sensibilità dimostrate dalla dottoressa Bruno, che si è impegnata a tutelare il nostro futuro lavorativo mettendo al centro le persone e la loro dignità. La nostra priorità è mantenere il lavoro e il rispetto per la nostra professione.

I lavoratori metalmeccanici esprimono un sincero apprezzamento per l'attenzione e la sensibilità dimostrate dalla dottoressa Bruno I lavoratori metalmeccanici ex ArcelorMittal desiderano esprimere un sincero apprezzamento per l’attenzione e la sensibilità dimostrate dalla dottoressa Bruno, che ha scelto di occuparsi del nostro futuro lavorativo mettendo al centro le persone e la loro dignità.La sua proposta rappresenta un segnale concreto di ascolto e di responsabilità, aprendo uno spazio di confronto reale su una vertenza complessa che riguarda non solo l’occupazione, ma il futuro dell’intero territorio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Avellino, presidio dei metalmeccanici per la reindustrializzazione dell'ex ArcelorMittalIl 15 gennaio 2026 alle ore 10:00, i lavoratori metalmeccanici di Avellino si riuniranno davanti alla Prefettura per un presidio. Ex ArcelorMittal, i sindacati al fianco dei lavoratori per la reindustrializzazione di LuogosanoLe rappresentanze sindacali della FIM e della FIOM nelle aziende metalmeccaniche della provincia sostengono con fermezza la richiesta dei lavoratori della ex ArcelorMittal di rilanciare la reindustrializzazione del sito di Luogosano, evidenziando l'importanza di preservare l’occupazione e sostenere lo sviluppo economico locale attraverso un percorso condiviso. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Ex Arcelor Mittal Avellino, la mossa dei sindacati: chiesto l’intervento urgente della Regione; Ex Ilva, l’attesa e la morte. La rabbia degli ex lavoratori ArcelorMittal: Traditi dai sindaci, ci appelliamo al Presidente FicoFonderie Pisano sì, Fonderie Pisano no. Continua il bracco di ferro in Irpinia sul nuovo investimento a Luogosano annunciato dallo storico gruppo di Salerno per rilanciare lo stabilimento ex ArcelorMi ... corriereirpinia.it Ex Ilva, i commissari chiedono 7 miliardi ad ArcelorMittal: Disegno predatorioMentre ArcelorMittal ricorre all’arbitrato internazionale, i commissari straordinari dell’ex Ilva presentano un conto da 7 miliardi di euro ... quifinanza.it Ex Ilva Una situazione complessa ereditata da questo Governo, che ha visto la richiesta da parte dei commissari straordinari di un risarcimento danni di 7 miliardi alla ArcelorMittal. Le acciaierie d’Italia hanno un ruolo strategico, occorre grande prudenza nella facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.