Ethan Hawke ha espresso la sua opinione sul ricorso alle controfigure nelle scene d'azione, criticando chi le utilizza per eseguire acrobazie rischiose. Durante la presentazione di The Weight al Sundance 2026, l’attore ha sottolineato come questa scelta possa far sentire inferiore gli interpreti che si impegnano personalmente nelle scene più complesse. La discussione evidenzia il dibattito sulla reale valorizzazione del lavoro degli attori nelle produzioni cinematografiche.

La star di The Weight, presentato ieri al Sundance 2026, difende gli attori che usano le controfigure nelle 'acrobazie ridicole'. Probabilmente Ethan Hawke non salterà mai su un aereo in volo né si aggrapperà a un grattacielo, ma non per questo vuole essere considerato un attore meno coraggioso. L'occasione del Sundance 2026, dove Hawke ha presentato la sua ultima fatica, il crime period The Weight, ha fornito all'attore l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Nel film ambientato durante la Grande Depressione, Hawke interpreta un vedovo che viene separato dalla figlia e mandato in un brutale campo di lavoro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ethan Hawke "arrabbiato" con Tom Cruise: "Fa sentire inferiore chi usa le controfigure"

Approfondimenti su ethan hawke

Dopo il successo di Stranger Things, Maya Hawke si confronta con il percorso post-serie.

Suri Cruise, figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, vive una vita lontana dai riflettori, tra Pittsburgh e Manhattan.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Ethan Hawke arrabbiato con Tom Cruise: Fa sentire inferiore chi usa le controfigure.

Ethan Hawke arrabbiato con Tom Cruise: Fa sentire inferiore chi usa le controfigureLa star di The Weight, presentato ieri al Sundance 2026, difende gli attori che usano le controfigure nelle 'acrobazie ridicole'. movieplayer.it

Dopo tante interviste perdi la testa Ethan Hawke si pente di aver 'esagerato' sul nuovo filmDopo aver definito la sua prossima fatica, che lo vedrà tornare a collaborare con Richard Linklater, uno dei più grandi film mai realizzati, Ethan Hawke si sarebbe pentito di aver esagerato, dando a ... msn.com

È ora di voltare pagina. Devi farlo e andare avanti", così Ethan Hawke avrebbe consigliato a sua figlia Maya, secondo quanto riportato da Variety. L’attore, al Sundance Film Festival 2026 per presentare il suo nuovo film The Weight, ha dedicato qualche pensi - facebook.com facebook