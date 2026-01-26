Espulsioni e morti negli Usa | il record sotto Obama Ma la sinistra italiana lo cita come testimonial per attaccare Meloni

Negli Stati Uniti, il numero di espulsioni e decessi legati all’immigrazione ha raggiunto livelli record sotto l’amministrazione Obama. Tuttavia, questo dato viene spesso citato dalla sinistra italiana per criticare l’attuale governo di Giorgia Meloni, in un contesto di crescente tensione sull’immigrazione e sull’uso della forza da parte della polizia. Un fenomeno che si inserisce in uno scenario più ampio, caratterizzato da scontri politici e dibattiti internazionali.

C'è un risvolto tutto italiano nella vicenda Ice, lo scontro che si sta consumando negli Usa sulla polizia anti-immigrazione e sull'uso della forza che si sarebbe inasprito ferocemente da quando c'è Donald Trump. Si tratta del modo in cui la sinistra italiana sta cavalcando il caso in chiave anti-governo, confermando due dati: il primo la necessità di appellarsi a questioni estere, rispetto alle quali non si capisce bene quale potrebbe essere il ruolo in partita del governo italiano, se non quello di incaricarsi, secondo coloro, di entrare nel merito di questioni che attengono tutte alle politiche interne di un altro Stato; il secondo è il consueto doppiopesismo che appare come elemento strutturale del loro modo di intendere la politica e che si manifesta nell'indignazione a corrente alternata non in base a cosa, ma in base a chi.

