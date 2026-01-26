Esenti dal pagamento degli esami ma i laboratori di analisi chiedono il conto

I laboratori privati di analisi richiedono il pagamento per esami relativi a infezioni come parvovirus B19 e Borrelia, anche se le prescrizioni dei medici di famiglia prevedono l’esenzione. Questa discrepanza può generare confusione tra i pazienti, che si trovano a dover affrontare costi non preventivati nonostante siano legalmente esenti. È importante conoscere i propri diritti e verificare le condizioni di esenzione prima di effettuare gli esami.

Arrivano segnalazioni da utenti che devono sottoporsi a test su malattie infettive. La causa è l'esaurimento del budget regionale I laboratori privati di analisi fanno pagare gli esami per infezioni da parvovirus B19 e Borrelia. Eppure gli utenti sono esenti nelle prescrizioni firmate dai medici di famiglia. Succede anche questo nella Sanità siciliana che da diversi mesi ha esaurito i budget su alcuni esami. I privati per sottoporre i pazienti ai test chiedono il costo agli utenti che necessitano di sapere se hanno contratto o meno determinate patologie infettive e in tempi brevi. Come il virus parvovirus o l'infezione batterica Borrelia.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su esenti pagamento Ticket emessi per prestazioni esenti da pagamento: "Ausl ammette l'errore, ma potrei non essere l'unico" Recentemente si torna a discutere di ticket sanitari esenti da pagamento. Esami e visite a pagamento: i nuovi "padroni" che hanno comprato la salute degli italiani La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su esenti pagamento Argomenti discussi: Ticket emessi per prestazioni esenti da pagamento: Ausl ammette l'errore, ma potrei non essere l'unico; AUMENTO DEGLI INFORTUNI DOMESTICI: PAGAMENTO DEL PREMIO ENTRO IL 31 GENNAIO PER LA TUA TUTELA; Ticket emessi per prestazioni già pagate o esenti da pagamento. Ausl Romagna: Casi limitati di incrocio non compiuto tra esenzioni e pagamenti; Bollo auto 2026: scadenze, tariffe ed esenzioni. La guida completa. Esenzione RENTRI in Agricoltura: cancellazione o pagamento volontario • Per le aziende agricole iscritte al RENTRI e che dal 2026 rientrano tra i soggetti esenti è necessaria la cancellazione o scatta l'inclusione volontaria. x.com Dal 1 gennaio 2026 lo SPID di Poste Italiane diventa a pagamento, ma restano esenti alcune categorie come minorenni, residenti esteri e professionisti. https://tech.everyeye.it/notizie/poste-italiane-chi-continuer-ricevere-spid-gratuitamente-853164.htmlut - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.