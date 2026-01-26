Esenti dal pagamento degli esami ma i laboratori di analisi chiedono il conto

I laboratori privati di analisi richiedono il pagamento per esami relativi a infezioni come parvovirus B19 e Borrelia, anche se le prescrizioni dei medici di famiglia prevedono l’esenzione. Questa discrepanza può generare confusione tra i pazienti, che si trovano a dover affrontare costi non preventivati nonostante siano legalmente esenti. È importante conoscere i propri diritti e verificare le condizioni di esenzione prima di effettuare gli esami.

Arrivano segnalazioni da utenti che devono sottoporsi a test su malattie infettive. La causa è l'esaurimento del budget regionale I laboratori privati di analisi fanno pagare gli esami per infezioni da parvovirus B19 e Borrelia. Eppure gli utenti sono esenti nelle prescrizioni firmate dai medici di famiglia. Succede anche questo nella Sanità siciliana che da diversi mesi ha esaurito i budget su alcuni esami. I privati per sottoporre i pazienti ai test chiedono il costo agli utenti che necessitano di sapere se hanno contratto o meno determinate patologie infettive e in tempi brevi. Come il virus parvovirus o l'infezione batterica Borrelia.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

