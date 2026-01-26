Eroi superbi | Marco Rinaldi racconta i grandi genovesi al Teatro Govi

Il Teatro Rina e Gilberto Govi ospita “Eroi superbi”, uno spettacolo in cui Marco Rinaldi ripercorre le vite dei grandi genovesi attraverso il dialetto zenéise. L’appuntamento è previsto per domenica 1° febbraio alle ore 16. Un’occasione per conoscere e riflettere sulla storia locale in modo semplice e autentico.

Il Teatro Rina e Gilberto Govi presenta “Eroi superbi. I grandi genovesi raccontati in zenéise”. Appuntamento domenica 1° febbraio alle ore 16. Marco Rinaldi veste i panni di alcuni dei più grandi personaggi della storia del capoluogo ligure. Guglielmo Embriaco, Cristoforo Colombo e Niccolò Paganini sveleranno curiosità e aneddoti che li riguardano, in dialetto genovese. In questo spettacolo Marco Rinaldi unisce le sue due grandi passioni: il cabaret e il teatro di narrazione. L’uso del dialetto e i riferimenti storici sono frutto di una ricerca approfondita e i momenti comici, di cui sono costellati i racconti, rendono lo spettacolo molto divertente e godibile per ogni tipo di pubblico.🔗 Leggi su Genovatoday.it

