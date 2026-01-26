Ero esasperato mia figlia due volte in ospedale | Giunta chiarisce sul suo sfogo contro i genitori che mandano i figli a scuola con la febbre

Matteo Giunta, allenatore di nuoto e marito di Federica Pellegrini, ha chiarito il suo recente sfogo su Instagram riguardo ai genitori che mandano i figli a scuola con la febbre. Dopo aver espresso il suo disappunto, Giunta ha spiegato le motivazioni del suo messaggio, sottolineando l’importanza di responsabilità e attenzione alla salute dei bambini. La sua riflessione invita a una maggiore consapevolezza nel rispetto delle regole sanitarie.

Matteo Giunta, allenatore di nuoto e marito di Federica Pellegrini, è tornato a spiegare le ragioni del suo messaggio su Instagram, in cui aveva attaccato duramente i genitori che mandano i figli all’asilo nonostante la febbre: “Siete degli irresponsabili pezzi di m.”. Una frase che ha suscitato reazioni immediate, diviso l’opinione pubblica e riacceso il dibattito sulla gestione delle malattie infettive nei contesti educativi. In un’intervista rilasciata al Corriere del Veneto, Giunta ha motivato le sue parole. “Quando ho postato quella frase ero esasperato. Mia figlia è stata ricoverata due volte in una settimana.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Giunta spiega lo sfogo social: "Mia figlia ricoverata due volte in una settimana, ero esasperato"Un raro sfogo sui social rivela le emozioni di una madre e di un padre alle prese con situazioni difficili.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta contro i genitori che mandano figli a scuola con la febbre: “Pezzi di me**a”Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno espresso il loro disappunto sui social riguardo ai genitori che portano i figli a scuola con la febbre.

