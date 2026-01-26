Erba clandestino sorpreso alla guida di un furgone per la consegna dei farmaci

Da ilgiorno.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 gennaio 2026, a Erba, è stato fermato un uomo clandestino che, alla guida di un furgone, stava effettuando consegne di farmaci a farmacie e strutture per anziani. L’identità e le condizioni dell’uomo sono al momento al centro delle indagini delle forze dell’ordine.

Erba, 26 gennaio 2026 – Alla guida del furgone che consegnava farmaci a farmacie e case di cura per anziani, c'era un cittadino clandestino. E' stato fermato per un controllo nei giorni scorsi dai finanzieri della Compagnai di Erba, che lo hanno messo sotto sequestro. Alla richiesta di documenti, è infatti emerso che il furgone, era guidato da un cittadino extracomunitario presente irregolarmente sul territorio nazionale, privo di patente di guida, perché mai conseguita, e dei requisiti previsti dalla normativa per l’attività che stava svolgendo. E' inoltre emerso che l’uomo era già stato oggetto, negli ultimi due anni, di due analoghe sanzioni elevate dalla Polizia Stradale, e infine era destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Monza ad agosto scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

erba clandestino sorpreso alla guida di un furgone per la consegna dei farmaci

© Ilgiorno.it - Erba, clandestino sorpreso alla guida di un furgone per la consegna dei farmaci

Approfondimenti su erba clandestino

Farmaci per anziani su un furgone "fantasma": alla guida un clandestino senza patente, scatta il sequestro a Como

Nelle recenti operazioni di controllo a Como, la Guardia di Finanza ha sequestrato un furgone “fantasma” che trasportava farmaci destinati agli anziani.

Controlli dei carabinieri sulle strade: sorpreso ubriaco alla guida e con la patente sospesa

Nella serata di venerdì, i carabinieri di Comacchio hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrandosi sulla sicurezza stradale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su erba clandestino

erba clandestino sorpreso allaErba, clandestino sorpreso alla guida di un furgone per la consegna dei farmaciMezzo sequestrato, denunciati il conducente e il titolare della società ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.