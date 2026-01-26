Il 26 gennaio 2026, a Erba, è stato fermato un uomo clandestino che, alla guida di un furgone, stava effettuando consegne di farmaci a farmacie e strutture per anziani. L’identità e le condizioni dell’uomo sono al momento al centro delle indagini delle forze dell’ordine.

Erba, 26 gennaio 2026 – Alla guida del furgone che consegnava farmaci a farmacie e case di cura per anziani, c'era un cittadino clandestino. E' stato fermato per un controllo nei giorni scorsi dai finanzieri della Compagnai di Erba, che lo hanno messo sotto sequestro. Alla richiesta di documenti, è infatti emerso che il furgone, era guidato da un cittadino extracomunitario presente irregolarmente sul territorio nazionale, privo di patente di guida, perché mai conseguita, e dei requisiti previsti dalla normativa per l’attività che stava svolgendo. E' inoltre emerso che l’uomo era già stato oggetto, negli ultimi due anni, di due analoghe sanzioni elevate dalla Polizia Stradale, e infine era destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Monza ad agosto scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Erba, clandestino sorpreso alla guida di un furgone per la consegna dei farmaci

