Enzo Bianco | Su giustizia e Ponte la Schlein sbaglia

Enzo Bianco, ex ministro e tra i fondatori del Pd, commenta le recenti posizioni della Schlein su giustizia e Ponte. Secondo Bianco, molte persone all’interno del partito hanno rivisto le proprie opinioni sulla separazione delle carriere per timore di non essere ricandidati. La sua analisi evidenzia come le dinamiche interne al partito possano influenzare le posizioni politiche dei protagonisti.

L'ex ministro, tra i fondatori del Pd: «Molti nel partito hanno cambiato idea sulla separazione delle carriere perché temono di non essere ricandidati. L'infrastruttura sullo Stretto di Messina riunificherà davvero l'Italia». Enzo Bianco, tra i fondatori del Partito democratico e due volte ministro dell'Interno, lei è uno dei pochi dem favorevoli alla riforma della giustizia. «Non dalla prima all'ultima virgola, chiaramente. Però, la reputo necessaria. E condivido parte dei cambiamenti proposti dal governo». Per esempio? «Accentuare una differenziazione tra magistratura requirente e giudicante».

