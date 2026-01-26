Entra in camera e lo trova così a 42 anni | la tragedia in Italia scoperta dalla compagna

In questa notizia si racconta il ritrovamento di Emanuele Casalini, 42 anni, nella sua abitazione di Orbetello. La porta chiusa a chiave e il tragico evento hanno suscitato grande attenzione. La vicenda solleva riflessioni sulle circostanze di questa perdita e sulle reazioni di chi ha vissuto questa drammatica scoperta.

Orbetello, 26 gennaio 2026 – La porta della sua camera da letto era chiusa a chiave, una consuetudine per Emanuele Casalini, 42 anni, trovato senza vita nella notte dalla compagna Katia. La tragedia si è consumata intorno alle 2 di ieri, quando la donna è rientrata nell’abitazione tra Ansedonia e Orbetello dove la coppia viveva. Una volta aperta la porta, Emanuele era riversato a terra, ormai privo di vita. I soccorsi sono stati immediati, ma per il 42enne non c’era ormai più nulla da fare. Il personale sanitario del 118 ha potuto soltanto constatare il decesso. L’ipotesi più accreditata resta quella di un malore improvviso, anche se la salma è stata trasferita all’ obitorio dell’ospedale di Orbetello, a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

