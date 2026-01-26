Endrick pedinato da 4 avversari ma il gol è uno spettacolo!

Durante la partita tra Lione e Metz, Endrick ha dimostrato grande talento nonostante la pressione di quattro avversari. In questa occasione, ha realizzato tre gol che hanno contribuito alla netta vittoria per 5-2 del Lione in Ligue 1. Rivivi gli interventi decisivi di Endrick e la sua abilità nel trovare la rete, un esempio di determinazione e tecnica che ha segnato il match.

Rivivi tutti e tre i gol di Endrick nella larga vittoria per 5-2 del Lione contro il Metz in Ligue 1. È la sua prima tripletta con il club da quando è arrivato in prestito dal Real Madrid a inizio anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Endrick "pedinato" da 4 avversari, ma... il gol è uno spettacolo! Endrick brilla subito con il Lione: esordio da titolare con gol per il gioiellino in prestito dal Real Madrid.

