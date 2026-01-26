Emergenza armi a scuola i piani del governo per arginare il fenomeno

L'episodio di Abanoud Youssef, vittima di un'aggressione all’interno di un liceo di La Spezia, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole. Il governo sta valutando interventi e strategie per contrastare l’uso di armi, come coltelli, tra gli studenti. Un’attenzione crescente verso misure preventive e il rafforzamento delle politiche di tutela nelle istituzioni scolastiche, per garantire un ambiente più sicuro per studenti e personale.

La terribile storia di Abanoud Youssef, il 18enne ucciso da una coltellata fra le mura di un liceo di La Spezia, ha aperto un vero e proprio dibattito sul problema della sicurezza e dei coltelli che i giovani portano a scuola. Tutta quanta la politica sta ragionando su come porre rimedio a un fenomeno sempre più dilagante. Il desiderio di tutti è che ci sia un modo per impedire che all'interno delle classi vengano fatte entrare le cosiddette armi bianche. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, ad esempio, starebbe addirittura pensando ai metal detector, così da controllare gli studenti all'ingresso degli istituti scolastici.

