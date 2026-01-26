Emergenza acqua nel Rione Carrubara appello al Prefetto

Da oltre tre mesi, molte famiglie nel Rione Carrubara di Messina, tra via Carrubara e via Simeto, affrontano persistenti problemi di distribuzione dell’acqua. Questa situazione ha generato difficoltà quotidiane per i residenti, che chiedono interventi concreti per garantire un servizio affidabile. Si rinnova quindi l’appello al Prefetto affinché si attivi per risolvere l’emergenza e ripristinare l’approvvigionamento idrico normale nel quartiere.

Da oltre tre mesi numerose famiglie residenti tra via Carrubara e via Simeto, nel Rione Carrubara di Messina, convivono con gravi criticità legate alla distribuzione idrica. A segnalarlo è il presidente della III Municipalità “Mata e Grifone”, Alessandro Cacciotto, che ha formalmente investito.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Politiche ed emergenza sociale. le associazioni al prefetto e al sindaco: "Lavoriamo insieme"Un gruppo di associazioni, enti del Terzo Settore, parrocchie e cittadini coinvolti negli Stati Generali per l’infanzia, l’adolescenza e le Politiche Giovanili ha richiesto un incontro urgente al Prefetto di Palermo.

Emergenza rifiuti, l?opposizione al prefetto: «Serve un suo intervento»A Taranto si aggrava la crisi dei rifiuti urbani, con l’opposizione consiliare che chiede un intervento immediato del Prefetto.

