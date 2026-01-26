Elton John e Mahmood sono stati visti seduti insieme in prima fila alla sfilata di Jacquemus durante la fashion week di Parigi. L'incontro tra il celebre cantante britannico e il musicista italiano ha attirato l'attenzione, evidenziando il fascino universale della moda e della musica. Un momento che ha unito due mondi diversi, lasciando immaginare un possibile duetto tra artisti di generazioni e stili differenti.

Mostro sacro della musica il primo, grande talento di casa nostra il secondo, i due sono apparsi in grande sintonia. Completo total black con cappellino in tinta per Mahmood, abito blu per Sir. Elton, acceso da un tocco di colore con il giallo burro della sciarpa con logo e dalla sfumatura più fluo di un paio di sneakers: un incontro che, anche in fatto di stile, ci è parso subito ben assortito. I due hanno chiacchierato e scherzato insieme a David Furnish, marito del cantautore inglese: che abbiaato la sfilata o, magari, gettato le basi per una possibile collaborazione? Purtroppo non ci è dato saperlo, ma sui profili Instagram dei due artisti c'è stato un reciproco segno di stima: Elton John ha condiviso un post per ringraziare lo stilista Simone Porte Jacquemus per l'invito, includendo la foto insieme a Mahmood senza dimenticare il relativo tag.

© Vanityfair.it - Elton John e Mahmood, chiacchiere in prima fila alle sfilate (mentre noi sogniamo un duetto)

