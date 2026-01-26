Elisabetta fa uno show e conquista Maria De Filippi a UeD Jakub e Marco vanno via

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 26 gennaio 2026, si è approfondito il percorso di Elisabetta, che ha conquistato Maria De Filippi con il suo show. Contestualmente, Jakub e Marco hanno deciso di lasciare il programma. Tra i protagonisti, si è parlato di Sebastiano ed Elisabetta, con la loro relazione che si sta sviluppando positivamente, nonostante alcune divergenze.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 26 gennaio 2026, si è parlato di Sebastiano ed Elisabetta, tra i quali la relazione sta procedendo bene, anche se sono sorte alcune divergenze. Ad ogni modo, a rendere il clima particolarmente dinamico è stata la donna, la quale ha subito colpito Maria De Filippi per la sua simpatia. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Sara Gaudenzi si è trovata nel bel mezzo del caos, con ben due corteggiatori andati via. Divergenze di opinioni tra Sebastiano ed Elisabetta a Uomini e Donne. La puntata odierna di UeD è cominciata con Sebastiano Mignosa ed Elisabetta, i quali hanno raccontato come stia procedendo la loro frequentazione. 🔗 Leggi su Tutto.tv

