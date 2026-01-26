Elenchi regionali per il ruolo | solo punteggio prova scritta e orale no titoli no servizi Potrebbero esserci delle novità?
Sono state presentate le bozze degli elenchi regionali per le assunzioni scolastiche a partire dall’anno 202627. Attualmente, il documento non è stato ancora esaminato dal CSPI e riguarda esclusivamente il punteggio delle prove scritte e orali, senza includere titoli o servizi. Potrebbero esserci delle novità in vista, ma al momento non sono stati annunci ufficiali. Rimanete aggiornati per eventuali aggiornamenti ufficiali.
Elenchi regionali per le assunzioni, istituiti dall’anno scolastico 202627. Presentata la BOZZA ai sindacati, il testo non è stato ancora esaminato dal CSPI. Potrebbe essere ancora modificato? Secondo quanto comunicato dal Ministero ai sindacati può iscriversi agli elenchi regionali per il ruolo, previsti dal DL 452025, e utilizzabili dopo l’esaurimento delle graduatorie utili nella fase ordinaria L’elenco sarebbe formato prendendo in considerazione prova scritta e prova orale. Non inciderebbe il punteggio dei titoli (a causa della difformità di valutazione da parte delle commissioni), né quello di servizio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Elenchi regionali per il ruolo: può iscriversi chi ha superato un concorso ordinario dal 2020. Punteggio prova scritta + prova orale, no titoli. Informativa al MinisteroSono stati definiti i requisiti per l’iscrizione agli elenchi regionali per il ruolo, che consentiranno assunzioni a partire dal 202627.
Elenchi regionali per il ruolo: validi solo i punteggi prova scritta e orale del concorso, no titoli. La modifica nel prossimo decreto PNRRGli elenchi regionali per il ruolo si basano attualmente solo sui punteggi delle prove scritte e orali del concorso, escludendo eventuali titoli.
Argomenti discussi: Elenchi regionali per il ruolo, sono aggiuntivi alle assunzioni ordinarie. Doppia possibilità. Pillole di Question Time; Una nuova via per l'assunzione di insegnanti: gli elenchi regionali dal 2026/2027; Scuola, assunzioni più veloci per i docenti anche senza abilitazione, arrivano gli elenchi regionali: come funzionano; Decreto Milleproroghe: le proposte emendative presentate dalla FLC CGIL.
Elenchi regionali per il ruolo: unica riserva prevista è per legge 68/99. Pillole di Question TimeNel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto ... orizzontescuola.it
Elenchi regionali: una nuova opportunità per i docenti che sperano nel ruoloScopri gli elenchi regionali per il reclutamento dei docenti e come accelerano le assunzioni nelle zone carenti di personale. informazionescuola.it
ATTIVAZIONE ELENCHI REGIONALI DOCENTI IDONEI - c'è tempo fino al 14 Febbraio per fare domanda! Buongiorno è’ una fake news Ed eventualmente dove si fa domanda - facebook.com facebook
Siamo in attesa degli aggiornamenti relativi a GPS, supplenze, elenchi regionali, secondo ciclo Indire, percorsi abilitanti. Lalla vi spiegherà tutto. Iscriviti entro venerdì ore 18. Cosa riceverò iscrivendomi alla newsletter Chi si iscrive riceverà: no… x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.