Elenchi regionali per il ruolo | solo punteggio prova scritta e orale no titoli no servizi Potrebbero esserci delle novità?

Sono state presentate le bozze degli elenchi regionali per le assunzioni scolastiche a partire dall’anno 202627. Attualmente, il documento non è stato ancora esaminato dal CSPI e riguarda esclusivamente il punteggio delle prove scritte e orali, senza includere titoli o servizi. Potrebbero esserci delle novità in vista, ma al momento non sono stati annunci ufficiali. Rimanete aggiornati per eventuali aggiornamenti ufficiali.

