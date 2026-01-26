Effetto Friuli il caso delle spiagge venete | Se Bibione cambia regione perdiamo 5 milioni di presenze turistiche l' anno

L’effetto Friuli rappresenta una questione importante per le spiagge venete, in particolare per Bibione. La possibile variazione amministrativa potrebbe comportare una perdita significativa di presenze turistiche, stimata in circa cinque milioni all’anno. La discussione riguarda l’identità territoriale e l’impatto economico di eventuali cambiamenti di regione, sottolineando la necessità di affrontare questa situazione con attenzione e rispetto per le realtà locali.

CAVALLINO-TREPORTI (VENEZIA) - «Non si risolve un problema indebolendoci: ci sono realtà che sono venete e che devono rimanere tali: se Bibione passasse al Friuli Venezia Giulia, il Veneto perderebbe 5 milioni di presenze l’anno». Non dividere ma rafforzare. Ad esserne convinta è Roberta Nesto, sindaca di Cavallino-Treporti e presidente della Conferenza dei sindaci della Costa Veneta, secondo la quale, anche dal punto di vista turistico, rafforzare le province delle Regioni confinanti sarebbe una scelta strategica sbagliata. Del resto, le spiagge venete ormai viaggiano verso i 30 milioni di presenze annue, superando la riviera romagnola e raggiungendo un valore aggiunto turistico di 4,4 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

