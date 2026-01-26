Educare al futuro | la Notte Bianca del LES al Liceo Matilde Serao di Pomigliano

Il Liceo Matilde Serao di Pomigliano d’Arco ha ospitato, lo scorso 20 gennaio, la Notte Bianca del Liceo Economico Sociale. Un’occasione per coinvolgere studenti, insegnanti e familiari in un evento che ha promosso il dialogo, la creatività e la partecipazione attiva, trasformando la scuola in un luogo di apprendimento e confronto continuo.

Le aule si sono animate di riflessioni sull'ambiente, la sostenibilità, nuove economie, disastri ambientali e futuro, grazie al lavoro consapevole e appassionato degli studenti e delle studentesse. Il suo intervento ha messo in luce come la sostenibilità, vissuta da cittadini attivi e non solo studiata in modo accademico, sia strettamente legata all'impegno quotidiano. Dalle attività di riutilizzo dei materiali ai progetti di educazione ambientale, fino alle esperienze sulle spiagge di Castel Volturno, gli studenti hanno dimostrato che il cambiamento è possibile.

In occasione del centenario della scomparsa di Matilde Serao, il Circolo dei Lettori di Capua e Mater bistrot - Cose d'Interni Libri dedicano un evento speciale a questa figura pionieristica della letteratura italiana.

Domani a Napoli, presso l'Emeroteca Tucci, si terrà la presentazione del volume di Matilde Serao, "Il ventre di Napoli e altri scritti sulla società".

