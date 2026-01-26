Edmondo Romano e Simona Fasano alla Sala Mercato con Es Sé | 8 riti musicali per 8 ferite interiori

Il Teatro Nazionale di Genova ospita mercoledì 28 gennaio alle 20:30 la prima nazionale di “EsSé”, un concerto di Edmondo Romano e Simona Fasano nella Sala Mercato. Uno spettacolo che propone un’esperienza sonora e collettiva, in cui artisti e pubblico condividono un percorso di ascolto e introspezione attraverso otto riti musicali dedicati alle ferite interiori. Un momento di incontro tra musica e interiorità in un contesto intimo e riflessivo.

Il concerto attraversa le 8 ferite interiori (paura, tradimento, fallimento, rabbia, auto-boicottaggio, separazione, insoddisfazione, rifiuto) sviluppandole in 8 riti musicali con vocalizzi, suoni, parole e immagini. Lo spettacolo vive di musica dalla matrice minimalista e contemporanea dove coesistono linguaggi arcaici e moderni, dove si impastano lingue diverse (italiano, inglese, francese, spagnolo, latino) dove suoni di strumenti antichi e moderni dialogano con la tecnologia e l'elettronica, dove le diverse espressività vocali evidenziano la contemporanea Babele che diviene comprensibile a tutti grazie alla vibrazione che attraversa naturalmente i corpi e li trasforma.

