Dal 24 gennaio al 24 febbraio 2026, presso QueenArtStudio Gallery a Padova, si svolge la mostra

Dal 24 gennaio al 24 febbraio 2026, presso QueenArtStudio Gallery di Padova. L’Inaugurazione, con Ingresso Libero è prevista per il 24 gennaio alle ore 17:30 con la presentazione delle Opere e la consegna degli attestati di partecipazione a tutti gli artisti, e il conferimento ai premiati “Artista del Mese 2025”: Elisabetta Bosisio, Francesca Mazzaglia, Lilia Tartari, Giampietro Gavazzeni, Michelina Milella e Nicola Pica dell’attestato di “Cavaliere dell’Arte” e una medaglia speciale. Gli ambienti della galleria si arricchiranno delle creazioni di Artisti Internazionali di talento, tra cui Aida Muratori, Dana Celeste, Elisa Campana, Esther Luthi, Franca Bongiorni, Goran Makeski, Loredana Giannuzzi, Marcello Bizzoni, Marek Jagush, Nathalie Estienne, Olga Kavkaeva, Orlando Allocca, Patrizia De Servi, Raphael Tierens, Sandrine Cuisse, Simon Saronni, Siro Polazzetto, Stefania Popoli e Svetlana Poutsiv.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Echoes of Imagination

Argomenti discussi: Echoes of Imaginations II, la mostra alla QueenArtStudio Gallery dal 24 gennaio al 24 febbraio 2026.

