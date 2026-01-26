Nintendo ha annunciato un nuovo episodio di Nintendo Direct, interamente dedicato a Tomodachi Life: Una vita da sogno. L’evento offrirà aggiornamenti e dettagli sul gioco, consentendo ai fan di approfondire le caratteristiche e le novità previste. L’appuntamento rappresenta un’occasione per conoscere meglio questa versione del celebre simulatore di vita, in attesa di ulteriori informazioni ufficiali.

Nintendo ha confermato un nuovo appuntamento con i Nintendo Direct, questa volta focalizzato su un singolo titolo: Tomodachi Life: Una vita da sogno. La presentazione si terrà questa settimana e rappresenta un momento chiave per scoprire più nel dettaglio il ritorno di una storica simulazione di vita, dato che dopo mesi di silenzio, il gioco torna sotto i riflettori. Il formato scelto lascia intendere un’attenzione particolare ai contenuti e alle meccaniche. L’evento potrebbe inoltre chiarire quando il titolo arriverà sul mercato. Il Nintendo Direct dedicato a Tomodachi Life: Una vita da sogno sarà trasmesso giovedì 29 gennaio alle ore 15:00 italiane e avrà una durata di circa 20 minuti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - È stato annunciato un nuovo Nintendo Direct: è dedicato a Tomodachi Life: Una vita da sogno

