Mick Foley, celebre membro della WWE Hall of Fame, ha annunciato la perdita della madre, deceduta dopo una lunga lotta contro la demenza. La notizia è stata condivisa con i suoi fan attraverso un messaggio personale, evidenziando il dolore e il rispetto per la figura materna. Questo evento segna un momento di riflessione per Foley e per tutti coloro che lo seguono.

Mick Foley, membro della WWE Hall of Fame, ha condiviso oggi una notizia devastante con i suoi fan: ha annunciato la scomparsa della madre, scomparsa dopo una lunga battaglia contro la demenza Il commovente annuncio. Foley ha condiviso un dettagliato tributo per sua madre su Facebook, raccontando le difficoltà che ha dovuto affrontare durante la sua vita, la sua resilienza di fronte a estreme avversità, come la poliomielite e le gravi difficoltà finanziarie. La leggenda dell’ Hardcore ha anche rivelato la natura riservata di sua madre, affermando che aveva specificato nel suo testamento che non ci sarebbero state visite, funerali o necrologi dopo la sua scomparsa Tuttavia, Mick Foley ha ritenuto opportuno condividere un tributo affinché le persone che stanno affrontando la stessa situazione si rendano conto di non essere sole. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

È morta la mamma di Mick Foley

Kane, sindaco di Knox County e WWE Hall of Famer, commenta l'addio di Mick Foley alla WWE, evidenziando di non essere sorpreso e di conoscere le sue posizioni politiche.

