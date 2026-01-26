È morta Edith Flanigen rese più efficiente la raffinazione del petrolio

È scomparsa Edith Flanigen, ricercatrice di 96 anni nota per aver sviluppato la zeolite-Y negli anni '50. Questo catalizzatore ha migliorato l’efficienza e la sicurezza della raffinazione del petrolio, contribuendo a ottimizzare la produzione di benzina e ridurre l’impatto ambientale. Il suo lavoro ha rappresentato un progresso significativo nel settore energetico, lasciando un’eredità duratura nell’industria chimica e petrolifera.

Edith Marie Flanigen, una delle più importanti chimiche industriali degli Stati Uniti, è morta all'età di 96 anni a Buffalo, nello stato di New York, lo scorso 6 gennaio. Riconosciuta a livello mondiale per le sue innovazioni sui materiali sintetici e per il contributo fondamentale alla produzione di benzina più pulita e sicura, l'annuncio della scomparsa della scienziata è stato dato dalla sorella Jane Griffin al New York Times nella giornata di sabato 24 gennaio. Nata il 28 gennaio 1929 a Buffalo, Edith mostrò sin da giovane una forte inclinazione per la chimica. Dopo il diploma, Flanigen si laureò nel 1950 in chimica presso il D'Youville College e conseguì nel 1952 un master in chimica fisica inorganica alla Syracuse University.

