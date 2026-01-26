Da Formia arriva una notizia di rilievo: Elio Manes, ufficiale dell’Esercito Italiano originario della città, è stato promosso al grado di generale. Un riconoscimento che sottolinea il percorso professionale e le radici locali. Per approfondimenti su questa importante nomina e sulle attività dell’Esercito in regione, iscriviti a DayItalianeNews.

La città di Formia festeggia un traguardo che parla di merito e radici: Elio Manes, ufficiale dell'Esercito Italiano originario della città, è stato promosso al grado di generale. Un passaggio di carriera significativo, maturato al termine di un percorso costruito nel tempo tra incarichi operativi e ruoli di responsabilità. Una carriera tra comandi e formazione dei nuovi ufficiali. Cresciuto a Formia, il generale Manes ha ricoperto incarichi considerati centrali nella vita dell'Esercito. Nel suo curriculum figurano, tra gli altri, il comando dell'8° Reggimento Bersaglieri e quello del Reggimento Allievi dell'Accademia Militare di Modena, contribuendo anche alla formazione delle nuove generazioni di ufficiali.

© Dayitalianews.com - E di Formia il nuovo generale dell’Esercito Elio Manes

