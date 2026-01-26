Durante le Olimpiadi treni per Milano funzioneranno quasi 24 ore al giorno

Durante le Olimpiadi, i treni per Milano offriranno un servizio potenziato, con corse frequenti anche durante le ore notturne. Trenord ha incrementato le partenze, garantendo 120 treni in più dal 6 al 22 febbraio, principalmente verso Milano e la Valtellina. Questa modifica permette di facilitare gli spostamenti di visitatori e partecipanti, assicurando un collegamento più efficiente e affidabile durante tutto il periodo olimpico.

Lo ha reso noto Trenord. I treni collegheranno gli impianti olimpici di Milano, ma anche la Valtellina alla città. In totale ci saranno 2.500 corse giornaliere Ci saranno treni (quasi) a ogni ora del giorno e della notte durante le Olimpiadi. Trenord ha potenziato le corse verso Milano e la Valtellina: dal 6 al 22 febbraio circoleranno 120 treni in più. Inoltre, le linee suburbane estenderanno il servizio anche in orario notturno su Milano e verso le principali destinazioni. Sul collegamento tra Milano e la Valtellina sarà attivo un treno ogni mezz’ora dalle 4 del mattino alle 3 di notte. Per gli spostamenti da e per l’aeroporto di Malpensa, il Malpensa Express sarà in funzione dalle 4 del mattino alle 3 di notte.🔗 Leggi su Milanotoday.it

