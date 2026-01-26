Durante le Olimpiadi i treni per Milano funzioneranno quasi 24 ore al giorno

Durante le Olimpiadi di febbraio, i treni verso Milano e la Valtellina saranno più frequenti. Trenord ha incrementato le corse, garantendo quasi 24 ore di servizio con 120 treni aggiuntivi dal 6 al 22 febbraio. Questa misura mira a facilitare gli spostamenti dei partecipanti e dei visitatori, offrendo un’opportunità di viaggio più comoda e flessibile durante l’evento.

Lo ha reso noto Trenord. I treni collegheranno gli impianti olimpici di Milano, ma anche la Valtellina alla città. In totale ci saranno 2.500 corse giornaliere Ci saranno treni (quasi) a ogni ora del giorno e della notte durante le Olimpiadi. Trenord ha potenziato le corse verso Milano e la Valtellina: dal 6 al 22 febbraio circoleranno 120 treni in più. Inoltre, le linee suburbane estenderanno il servizio anche in orario notturno su Milano e verso le principali destinazioni. Sul collegamento tra Milano e la Valtellina sarà attivo un treno ogni mezz’ora dalle 4 del mattino alle 3 di notte. Per gli spostamenti da e per l’aeroporto di Malpensa, il Malpensa Express sarà in funzione dalle 4 del mattino alle 3 di notte.🔗 Leggi su Milanotoday.it

